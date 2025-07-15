Миронов предлагает компенсировать многодетным семьям расходы на ЖКХ

Обращение направлено в кабмин. Размер компенсации начнется с 30% и будет расти на 10% с рождением каждого ребенка.

В России предлагается ввести для многодетных семей единую прогрессивную систему компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Такое обращение главе Правительства Михаилу Мишустину направил депутат Сергей Миронов.

«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране», — говорится в обращении.

Предполагается, что размер выплаты будет начинаться с 30% и расти на 10% с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100%.

Такие меры будут способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки, уверен Миронов.

Он напомнил, что указом президента для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг.

«При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей», —добавил депутат.

Такой порядок предлагается ввести по всей стране: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты.