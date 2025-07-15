⚡️ Итоги дня: в Москве мощные грозы и дожди, в КНДР начнут летать самолеты, Трамп угрожает ввести 100% пошлины на российские товары

Компания «М.Видео» начала доставлять через СДЭК крупную технику. Покупатель сможет получить товары в более чем 5 500 пунктах выдачи заказа (ПВЗ) СДЭК или через 2 800 постаматов в 4 567 населенных пунктах.

Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на товары из России. Он заявил о необходимости добиться украинского урегулирования за 50 дней. Иначе США введут «очень суровые» пошлины.

В Минтрансе сообщили, что первый полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля. Он откроет регулярное прямое авиасообщение между столицами России и КНДР. Время в полете составит 8 часов.

Продуктовые ритейлеры и сервисы доставки компенсировали сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов, привлекая несовершеннолетних. До 500 тыс. подростков 14–18 лет могут отработать 100 тыс. смен, получая 3–6,5 тыс. рублей в день.

За полгода в Крыму продали национализированного имущества на 2,2 млрд рублей. На торгах продали 25 объектов национализированного имущества украинских олигархов и политиков.

«Сбер» представил «умные» телевизоры, выпущенные на собственном заводе в Великом Новгороде. Это две QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Стоимость начинается от 20 тыс. рублей.

В 2026 году Microsoft перестанет поддерживать новые функции Microsoft 365 в ОС Windows 10. С 1 октября 2028 года техническая поддержка приложений Microsoft 365 на данной операционной системе будет прекращена.

В Москве выпадет до 20 литров дождя на метр. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов.

В Санкт-Петербурге хотят следить за работой дворников в реальном времени через мобильное приложение. По нему специалисты будут фиксировать трек, время работы дворников и другие показатели.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе десятилетнего обучения в школе. Подобная система была в СССР.