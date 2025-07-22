Эксперт по 1С расскажет, как подготовиться к внедрению ERP-системы
24 июля 2025 года внедренческий центр «Раздолье» проведет бесплатный вебинар «Фундамент успешного внедрения "1С:ERP": Как подготовиться к началу проекта».
Многолетний опыт успешного внедрения проектов «1С:ERP» помог специалистам центра обнаружить и классифицировать наиболее распространенные риски. Это поможет вам еще до подписания контракта с заказчиком создать такие условия сотрудничества, при которых потенциальные угрозы практически исключены.
Вопросы, на которые отвечает вебинар:
С чего начинать подготовку к проекту автоматизации?
Какие технические и организационные требования к проекту нужно учесть?
Выбор поставщика услуг: как найти надежного подрядчика и избежать неправильного выбора?
Разновидности обследований: какие обследования нужно провести до запуска проекта и в его начале?
Результаты обследований: что получает клиент по итогам экспресс-анализа, детального изучения текущих процессов и построения функциональных моделей?
Какие технические и организационные требования к проекту нужно учесть?
Кого включить в состав проектной команды со стороны заказчика?
Каковы обязанности руководителя и координатора проекта? Кто должен исполнять эти роли среди сотрудников заказчика?
Приведение в порядок нормативно-справочных материалов перед проектом и влияние состояния НСИ на дату старта.
Спикер — Виктор Пелых, сертифицированный специалист 1С уровня ПРОФ. Руководитель направления 1С:ERP Внедренческого центра «Раздолье». Ведет блог про применение программ 1С в бизнесе. Автор экспертных статей на популярных онлайн-площадках.
Вебинар пройдет 24 июля в 11:00 мск. Чтобы бесплатно принять участие, переходите по ссылке!
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