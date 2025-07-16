Опрос: может ли ИИ отвечать на вопросы в сфере бухгалтерского учета

У «Клерка» скоро появится обновление — первым в консультациях будет отвечать искусственный интеллект. Он может быстро проанализировать ситуацию и подобрать нужные материалы по запросу. Однако если ваш вопрос все еще не решен, то подключится компетентный эксперт «Клерка».

На Клерке работает сервис консультаций: можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Скоро в нем первым будет отвечать искусственный интеллект, а если нужно — подключится эксперт. Мы знаем, что ИИ может ошибаться, поэтому важно получить обратную связь от пользователей: будет ли бухгалтерам удобен такой формат работы?

ИИ — это предварительный ответ. Если он подходит — отлично. Если нет — подключается человек. Так мы ничего не теряем, но можем сэкономить всем время.

Добавляем ли ИИ в сервис консультаций «Клерка»? Анонимный опрос Да, ИИ экономит время Можно попробовать, но важно, чтобы и эксперт тоже был на связи Нет, никто не заменит знания человека-специалиста Проголосовали 4 человека

Ответ ИИ появится сразу, он маркируется. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы. Это удобно. Но мы понимаем: ИИ не идеален, он может ошибаться.

Важно, что не хотим подменять эксперта — мы хотим дать пользователю выбор. Получить быстрый предварительный ответ или дождаться человека. Проверить простую норму или глубоко разобрать нестандартную ситуацию.