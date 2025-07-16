Опрос: может ли ИИ отвечать на вопросы в сфере бухгалтерского учета
На Клерке работает сервис консультаций: можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Скоро в нем первым будет отвечать искусственный интеллект, а если нужно — подключится эксперт. Мы знаем, что ИИ может ошибаться, поэтому важно получить обратную связь от пользователей: будет ли бухгалтерам удобен такой формат работы?
ИИ — это предварительный ответ. Если он подходит — отлично. Если нет — подключается человек. Так мы ничего не теряем, но можем сэкономить всем время.
Добавляем ли ИИ в сервис консультаций «Клерка»?
Анонимный опрос
Ответ ИИ появится сразу, он маркируется. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы. Это удобно. Но мы понимаем: ИИ не идеален, он может ошибаться.
Важно, что не хотим подменять эксперта — мы хотим дать пользователю выбор. Получить быстрый предварительный ответ или дождаться человека. Проверить простую норму или глубоко разобрать нестандартную ситуацию.
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