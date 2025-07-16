С начала 2025 года туризмом начали заниматься 5 тысяч МСП

Всего в России работает 76,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Они привлекли к работе 234 тысячи сотрудников и 62 тысячи самозанятых.

За первое полугодие 2025 года появилось свыше 5 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства в туристической сфере. Их общее число — 76,5 тыс.

Общая занятость у МСП в сфере туризма составляет 296 тыс. человек. За 2024 год предприниматели заработали свыше 1 трлн рублей.

«Ключевой особенностью роста туристических МСП стал высокий показатель прироста относительно МСП всех отраслей — более чем в 1,5 раза», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он отметил, что сейчас у молодежи появился интерес к туризму. Каждый пятый бизнес ведут предприниматели до 35 лет, но средний возраст бизнесменов в сфере туризма пока что составляет 44 года.

В 2025 году больше всего туристических предприятий появилось в Москве (+537), Краснодарском крае (+465), Санкт-Петербурге (+282), Московской области (+244), Республике Алтай (225).

Около 45% предпринимателей в сфере туризма нанимают сотрудников, их общая численность — 234 тыс. человек. Также 62 тыс. самозанятых предоставляют услуги по временному проживанию или работают в качестве гидов.