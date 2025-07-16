Госдума может пересмотреть критерии нуждаемости для назначения пособий

Депутаты предлагают для выплаты пособий учитывать, что среднедушевой доход семьи может превышать установленный уровень на 5-7%.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложили министру труда Антону Котякову пересмотреть правила назначения пособий.

Депутаты собираются изменить критерии нуждаемости и предусмотреть дельту в размере 5-7%, на которые среднедушевой доход семьи может быть превышен. Об этом пишет RT.

Ожидается, что изменения позволят внедрить индивидуальный подход к оценке недвижимости каждой семьи. Не по формальным признакам, а с точки зрения рыночной стоимости объектов.