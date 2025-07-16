📃 С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую. Он заменит ИНН и уведомления
С 1 января 2026 года учет всех организаций, предпринимателей и физлиц в налоговой будут подтверждать выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
В документе содержится информация об учете лица в налоговом органе: ФИО или название компании, ИНН, сведения об объекте учета, дата постановки на учет или снятия с него.
Чтобы получить выписку, нужно направить запрос в любой налоговый орган. Это можно сделать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг, а также в бумажном виде при личном визите в налоговую или при пересылке заказным письмом.
Ответ направят тем же способом в течение пяти дней.
«Выписка заменит свидетельство ИНН и уведомления о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества. То есть хранить свидетельства и уведомления более не требуется, как и посещать для их получения налоговые органы», — сказано на сайте ФНС.
Свидетельства, которые были выданы ранее, менять не нужно. Они останутся действительными.
Комментарии2
Опять ерунду в заголовке написали... Новый документ заменит два старых документа, но никак не ИНН... ИНН останется таки как он есть хотя мог бы заменить и СНИЛС/страховой номер и ОГРН
Два вопроса: 1. Как будем сдавать отчеты без ИНН и СНИЛса?
2. Как физ. лицу можно будет сняться с учета?