📃 С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую. Он заменит ИНН и уведомления

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет. Вместо них появится выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

С 1 января 2026 года учет всех организаций, предпринимателей и физлиц в налоговой будут подтверждать выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

В документе содержится информация об учете лица в налоговом органе: ФИО или название компании, ИНН, сведения об объекте учета, дата постановки на учет или снятия с него.

Чтобы получить выписку, нужно направить запрос в любой налоговый орган. Это можно сделать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг, а также в бумажном виде при личном визите в налоговую или при пересылке заказным письмом.

Ответ направят тем же способом в течение пяти дней.

«Выписка заменит свидетельство ИНН и уведомления о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества. То есть хранить свидетельства и уведомления более не требуется, как и посещать для их получения налоговые органы», — сказано на сайте ФНС.

Свидетельства, которые были выданы ранее, менять не нужно. Они останутся действительными.