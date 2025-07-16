Мантуров: больше всего льготных займов выдали в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае

Объем льготных займов от фондов развития промышленности приблизился к 800 млрд рублей.

Фонды развития промышленности выдали льготных займов промпредприятиям на общую сумму около 780 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

За 10 лет федеральный Фонд развития промышленности совместно с региональными фондами выдали около 6 тыс. льготных займов. Ожидается, что к концу 2025 года этот показатель превысит 850 млрд рублей.

«Федеральный ФРП с 2015 года профинансировал порядка 2 тыс. проектов в 79 регионах России. Общая сумма предоставленных займов превысила 650 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему предоставленных займов ФРП – Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Московский регион, Нижегородская область. Региональные фонды развития промышленности поддержали около 4 тыс. проектов на общую сумму порядка 130 млрд рублей», — сказал Мантуров.

Больше всего средств выделили региональные фонды Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Чувашии, добавил он.