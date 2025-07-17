С 1 января 2026 года в Рязанской области можно применять автоУСН

Предприниматели на автоматизированной УСН не оформляют УСН-декларации, 6-НДФЛ и РСВ. Совмещать АвтоУСН с другими режимами нельзя.

На территории Рязанской области с 1 января 2026 года вводится в действие АУС, сообщает региональное УФНС.

Применяющие этот налоговый режим не подают декларацию по УСН, расчет 6-НДФЛ и РСВ. Дополнительной отчетности тоже нет.

Расчет налога и ведение доходов и расходов происходят автоматически, это делает налоговая. Взаимодействие с налоговиками происходит через личный кабинет. Туда приходят уведомления о сумме к уплате и реквизиты для платежа.

Перейти на АУСН могут ИП и компании, численность работников у которых не превышает пяти человек, а годовой доход не больше 60 млн рублей.

Совмещать АвтоУСН с другими режимами нельзя.