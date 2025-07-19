86% россиян хотели бы работать в креативной сфере

86% опрошенных россиян считают интересной работу в сфере креативной индустрии. Такой результат показало исследование гильдии креативных продюсеров.

«86% россиян считают привлекательной работу в креативной индустрии. 76% хотели бы попробовать себя в роли креативного продюсера, при этом у половины из них нет четкого представления, чем занимается этот специалист. При этом 14% россиян отметили, что им не интересна работа в креативной индустрии», — говорится в результатах опроса.

89% респондентов слышали о креативных продюсерах, 48% не знают, чем они занимаются.

Также опрошенные пояснили, почему им интересны творческие профессии. 58% видят возможность совмещать творчество и бизнес, 56% — реализовывать свои идеи, 30% - развиваться профессионально и вносить вклад в культуру, еще 25% хотели бы работать с новыми технологиями.