🚀Сайт «Клерк» теперь будет быстрее загружаться

Чтобы пользователям было удобно получать информацию на «Клерке», разработчики увеличили производительность системы.

Команда разработки «Клерка» завершила масштабный перенос фронтенда на Nuxt 3! Это значит, что теперь вырастет производительность и стабильность наших ресурсов.

Страницы сайта стали загружаться быстрее, плавнее работают динамические элементы, также стало проще добавлять новые функции.

Сейчас разработчики исправляют небольшие баги после релиза. Если вы заметите какие-то ошибки в работе сайта, обязательно расскажите нам об этом в комментариях!