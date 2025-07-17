👶 Котяков: для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт»

Направление Меры поддержки

1 Сохранение семейных ценностей Растет число россиян, считающих идеальной семью с 2-3 детьми; запущены программы и фильмы, формирующие просемейную культуру.

2 Поддержка многодетных семей Введен единый подход к статусу многодетности; в 44 субъектах помощь предоставляется без учета критериев нуждаемости; с 2026 года запущена новая семейная выплата для семей с двумя и более детьми; Минтруд прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения рождаемости.

3 Помощь молодым родителям и студенческим семьям С 1 сентября внедрен старт стандарта семейной политики в вузах; увеличено пособие по беременности и родам для студенток до 90 тыс. руб.

4 Условия для рождения детей у работающих женщин Улучшены страховые гарантии; принят «корпоративный демографический стандарт» для сохранения возможностей карьерного роста, лояльности к сотрудникам, которые воспитывают маленьких детей; повышен лимит выплат без НДФЛ при рождении ребенка до 1 млн рублей.