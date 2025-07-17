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Социальная поддержка

👶 Котяков: для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт»

Стратегия демографической и семейной политики до 2036 года включает улучшение условий для рождения детей у работающих женщин.

 

Министр труда и созащиты Антон Котяков выступил на правительственном часе в Госдуме и рассказал о Стратегии демографической и семейной политики до 2036 года, в основе которой лежит принцип семейноцентричности.

В стратегии определено 5 ключевых направлений, по которым принимаются меры:

 

Направление

Меры поддержки

1

Сохранение семейных ценностей

Растет число россиян, считающих идеальной семью с 2-3 детьми;

запущены программы и фильмы, формирующие просемейную культуру.

2

Поддержка многодетных семей

Введен единый подход к статусу многодетности;

в 44 субъектах помощь предоставляется без учета критериев нуждаемости;

с 2026 года запущена новая семейная выплата для семей с двумя и более детьми;

Минтруд прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения рождаемости.

3

Помощь молодым родителям и студенческим семьям

С 1 сентября внедрен старт стандарта семейной политики в вузах;

увеличено пособие по беременности и родам для студенток до 90 тыс. руб.

4

Условия для рождения детей у работающих женщин

Улучшены страховые гарантии;

принят «корпоративный демографический стандарт» для сохранения возможностей карьерного роста, лояльности к сотрудникам, которые воспитывают маленьких детей;

повышен лимит выплат без НДФЛ при рождении ребенка до 1 млн рублей.

5

Снижение разницы рождаемости между регионами

Программы по повышению рождаемости реализуются во всех субъектах РФ;

с 2025 года показатель рождаемости стал критерием эффективности губернаторов.

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