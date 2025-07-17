👶 Котяков: для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт»
Министр труда и созащиты Антон Котяков выступил на правительственном часе в Госдуме и рассказал о Стратегии демографической и семейной политики до 2036 года, в основе которой лежит принцип семейноцентричности.
В стратегии определено 5 ключевых направлений, по которым принимаются меры:
Направление
Меры поддержки
1
Сохранение семейных ценностей
Растет число россиян, считающих идеальной семью с 2-3 детьми;
запущены программы и фильмы, формирующие просемейную культуру.
2
Поддержка многодетных семей
Введен единый подход к статусу многодетности;
в 44 субъектах помощь предоставляется без учета критериев нуждаемости;
с 2026 года запущена новая семейная выплата для семей с двумя и более детьми;
Минтруд прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения рождаемости.
3
Помощь молодым родителям и студенческим семьям
С 1 сентября внедрен старт стандарта семейной политики в вузах;
увеличено пособие по беременности и родам для студенток до 90 тыс. руб.
4
Условия для рождения детей у работающих женщин
Улучшены страховые гарантии;
принят «корпоративный демографический стандарт» для сохранения возможностей карьерного роста, лояльности к сотрудникам, которые воспитывают маленьких детей;
повышен лимит выплат без НДФЛ при рождении ребенка до 1 млн рублей.
5
Снижение разницы рождаемости между регионами
Программы по повышению рождаемости реализуются во всех субъектах РФ;
с 2025 года показатель рождаемости стал критерием эффективности губернаторов.
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