Регионы будут заключать соглашение с «Роскадастром», чтобы в ЕГРН были актуальные сведения

«Роскадастр» будет искать объекты недвижимости, по которым не хватает информации в ЕГРН. Например, нет данных о владельце или о правах. Эти сведения добавят в реестр.

16 июля 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, который направлен на сокращение числа земельных участков с неопределенными границами. Уточнять сведения, влияющие на налогообложение недвижимости, будут в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Планируется, что региональные власти и муниципальные образования смогут заключать с компанией «Роскадастр» соглашения:

о сборе данных об объектах недвижимости, владелец которых не указан в ЕГРН;

о поиске участков, пригодных для экономической деятельности;

о выявлении фактически используемых объекты, на которые в ЕГРН не зарегистрированы права;

об обеспечении кадастрового учета, государственной регистрации прав в отношении ранее учтенной недвижимости.

«Реализация соглашений позволит увеличить поступления доходов в бюджетную систему РФ в виде земельного и имущественных налогов, обеспечить дополнительное вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, актуальность, полноту и достоверность сведений ЕГРН», — сказано на сайте ФНС.

Такое соглашение должно предусматривать финансирование «Роскадастра» за счет бюджетных средств в размере не более 50% от поступивших доходов, которые образовались в ходе исполнения договора. Финансирование будет на срок не менее пяти лет с даты зачисления в бюджет доходов по каждой недвижимости.

Ожидается, что к концу 2030 года ЕГРН будет наполнен точными и полными сведениями в объеме не менее 95%.