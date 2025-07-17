Утечки персданных депутат объяснил «человеческим фактором»

Сотрудники предприятий продают базы мошенникам. Теперь в информационную безопасность будут вкладывать больше.

Утечки персональных данных россиян часто происходят из-за «человеческого фактора», считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

Например, работники госкомпаний могут продавать базы, заявил он.

«Недавно в Москве задержали нескольких человек, которые занимались торговлей персональными данными. На сегодняшний день мы, комитетом, благодаря закону об увеличении оборотного штрафа за утечку персональных данных — ужесточили. И компании начали больше инвестировать в системы безопасности. <…> Сколько бы мы ни защищали системы, конечно, важно работать еще с человеческим фактором», — сказал Ткачев.

По его мнению, персданные – это инструмент, чтобы втереться в доверие к человеку и выманить из него деньги. Чем больше знает мошенник, тем больше вероятность, что жертва ему поверит.

К счастью, сейчас мошенники не могут получить деньги, пока жертва сама не переведет их, добавил депутат.

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