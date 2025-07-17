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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Сбере теперь можно вернуть деньги за ошибочный перевод, хакеры атаковали «Винлаб», а злоумышленники обналичили маткапитал на 354 млн рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 17 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Российские потребители стали чаще покупать премиальную азиатскую косметику, сокращая спрос на массмаркет. В «Лэтуаль» продажи азиатских брендов в штуках упали вдвое в первом полугодии 2025 года, но средний чек вырос на 8,3%, до 1,3 тыс. рублей.

  • Холдинг Novabev Group назвал причину сбоя в работе магазинов и сайта «Винлаба». В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами». 

  • Спрос на услуги косметологов вырос за год более чем вдвое. Совокупно по России рост составил 105% год к году. Спрос на услуги визажистов вырос за год на 40%, наибольший рост отмечен в тех же регионах. Востребованность массажистов и парикмахеров увеличилась на 35%.

  • Сбер запустил функцию возврата переводов. В мобильном приложении банка нужно перейти в историю операций и выбрать интересующий перевод, после чего нажать кнопку «Запросить возврат». Получателю придет уведомление о запросе, он сможет подтвердить возврат в течение 10 дней. Чек подтвердит статус операции как «возврат перевода».

  • В Москве открылся шоурум Умного дома Sber. Гости пространства могут самостоятельно протестировать и оценить комфорт и удобство решений для умного дома, получить квалифицированную консультацию по монтажу и настройке, а также приобрести все необходимые устройства.

  • Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался замешан в деле о выплате денег полицейским. Со счета Мбаппе летом 2023 года были сделаны переводы пяти сотрудникам французской полиции на сумму почти 180 тыс. евро. Мбаппе якобы выплатил им премии за идеальную работу.

  • Самый большой метеорит с Марса продали на аукционе Sotheby's за рекордные $5,3 млн (415 млн рублей). Масса камня составляет 24 кг.

  • В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили больше 354 млн рублей из средств материнского капитала. Злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали тех, кто имеет право на маткапитал, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.

  • Поиск Google теперь может совершать телефонные звонки с помощью ИИ. Пользователи из США смогут поручать ИИ обзвон местных компаний, чтобы узнать цены и наличие услуг, не поднимая трубку. Например, при поиске зоосалонов или химчисток, появляется кнопка «Попросить ИИ узнать цены».

  • Китайские ученые из Университета Гонконга в Шэньчжэне создали новую технологию, позволяющую добывать воду, кислород и топливо прямо на Луне. Установка при помощи концентрированного солнечного света нагревает грунт до 430 градусов Цельсия, запуская реакцию выделения водяного пара.

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