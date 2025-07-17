⚡️ Итоги дня: в Сбере теперь можно вернуть деньги за ошибочный перевод, хакеры атаковали «Винлаб», а злоумышленники обналичили маткапитал на 354 млн рублей

Российские потребители стали чаще покупать премиальную азиатскую косметику, сокращая спрос на массмаркет. В «Лэтуаль» продажи азиатских брендов в штуках упали вдвое в первом полугодии 2025 года, но средний чек вырос на 8,3%, до 1,3 тыс. рублей.

Холдинг Novabev Group назвал причину сбоя в работе магазинов и сайта «Винлаба». В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами».

Спрос на услуги косметологов вырос за год более чем вдвое. Совокупно по России рост составил 105% год к году. Спрос на услуги визажистов вырос за год на 40%, наибольший рост отмечен в тех же регионах. Востребованность массажистов и парикмахеров увеличилась на 35%.

Сбер запустил функцию возврата переводов. В мобильном приложении банка нужно перейти в историю операций и выбрать интересующий перевод, после чего нажать кнопку «Запросить возврат». Получателю придет уведомление о запросе, он сможет подтвердить возврат в течение 10 дней. Чек подтвердит статус операции как «возврат перевода».

В Москве открылся шоурум Умного дома Sber. Гости пространства могут самостоятельно протестировать и оценить комфорт и удобство решений для умного дома, получить квалифицированную консультацию по монтажу и настройке, а также приобрести все необходимые устройства.

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался замешан в деле о выплате денег полицейским. Со счета Мбаппе летом 2023 года были сделаны переводы пяти сотрудникам французской полиции на сумму почти 180 тыс. евро. Мбаппе якобы выплатил им премии за идеальную работу.

Самый большой метеорит с Марса продали на аукционе Sotheby's за рекордные $5,3 млн (415 млн рублей). Масса камня составляет 24 кг.

В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили больше 354 млн рублей из средств материнского капитала. Злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали тех, кто имеет право на маткапитал, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.

Поиск Google теперь может совершать телефонные звонки с помощью ИИ. Пользователи из США смогут поручать ИИ обзвон местных компаний, чтобы узнать цены и наличие услуг, не поднимая трубку. Например, при поиске зоосалонов или химчисток, появляется кнопка «Попросить ИИ узнать цены».