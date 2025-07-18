ЦБ: Рост экономической активности стал более умеренным

Центробанк сообщали о замедлении роста экономической активности по стране.

Так, в мае-июне рост производства и потребления стал более умеренным, пишет регулятор. Но ситуация была неоднородной по отраслям и регионам.

Снижение динамики спроса на рынке жилья сократило запуск новых проектов во многих регионах страны. Также уменьшился объем производства мебели в Центральной России и Поволжье.

При этом вырос грузооборот портов Дальнего Востока. Остались на высоком уровне выпуск предприятий мясной и молочной отраслей на Урале и Северо-Западе.

В Сибири после двух лет роста стабилизировались объемы производства бумаги и бумажных изделий, в том числе из-за затруднений с экспортом.