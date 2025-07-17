Если для работы нужно фактическое присутствие сотрудников – придется регистрировать обособку

Форма организации работы и срок нахождения сотрудников на рабочем месте не имеют значения.

Обособленное подразделение – это любая территориально отделенная от основного места деятельности часть организации, созданная на срок более одного месяца, с оборудованными стационарными рабочими местами, напоминает УФНС.

«Признание обособленного подразделения таковым не зависит от количества рабочих мест, наличия соответствующих записей в учредительных документах или иных организационных распоряжениях, а также от полномочий, предоставленных этому подразделению», — отметило ведомство.

Если для работы нужно фактическое присутствие персонала и создание отдельного рабочего места на территории выполнения контракта – на необходимость постановки на учет обособки по мету нахождения не влияют:

форма организации работ (вахтовый метод или командировка);

срок нахождения сотрудников на рабочем месте.

Чтобы поставить на учет обособленное подразделение, компания направляет в свою налоговую сообщение о создании обособленного подразделения. В нем пишут фактическую дату начала деятельности обособки.

За невыполнение обязанности предусмотрена ответственность по НК и КоАП, предупреждают налоговики.