Внутренний туризм уже составил 2,9% ВВП, но цель достичь показателя в 5%

К 2030 году россияне смогут совершить 140 млн поездок по России, а вклад внутреннего туризма в ВВП составит 5%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что сейчас внутренний туризм составляет 2,9% от общего ВВП страны. К 2030 году власти планируют достичь показателя в 5%. Для этого уже есть все необходимое.

«Для того, чтобы достичь 5%, нам, конечно, нужно будет постараться, и для этого есть все необходимые инструменты в национальном проекте», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Также он добавил, что внутренний туризм призван компенсировать интерес к отдыху заграницей, где «нет нашей русской души».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» предполагает, что к 2030 году жители страны смогут совершить 140 млн поездок по РФ.