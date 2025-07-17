НКО будут направлять отчеты в Минюст только в электронной форме

Для некоммерческих организаций снизят административную нагрузку. Они будут сдавать отчеты по единой форме через личный кабинет на сайте Минюста.

17 июля 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон о снижении административной нагрузки для некоммерческих организаций (НКО).

НКО, в том числе благотворительные и волонтерские, будут сдавать отчетность в Минюст только в электронном виде. Для этого нужно войти в личный кабинет на сайте министерства и заполнить отчет по единой форме.

В новой отчетности нужно указать информацию о составе органов управления, об источниках финансирования, в том числе иностранных, о целях использования денег, а также отчитаться о реализованных программах.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.