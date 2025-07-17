За лицензию на каждую точку продажи алкоголя будет нужно платить госпошлину

Госдума приняла закон, который увеличит размер госпошлин за получение, продление и переоформление лицензий на продажу алкоголя.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, по которому с каждой точки продажи алкоголя будет нужно платить госпошлину.

Пока что размер госпошлины за лицензию на алкоголь составляет 65 тыс. рублей в год. Предприниматели платят эту сумму вне зависимости от того, сколько торговых объектов или точек общепита есть у конкретного бизнеса.

Чтобы защитить конкуренцию и создать равные условия как для сетевых, так и для единичных участников рынка, депутаты изменили правила. Теперь госпошлину будет нужно платить на каждый торговый объект или на место общественного питания.

Ее размер будет 20 тыс. рублей в год, если точка находится в сельском населенном пункте. Для всех остальных торговых объектов — 65 тыс. рублей.

За продление лицензии также нужно платить госпошлину за каждый год и объект, а также при увеличении числа торговых точек пошлина будет за переоформление лицензии.