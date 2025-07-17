Собственников киосков с 1 марта 2026 года могут обязать согласовывать свои точки с местными властями

Депутаты хотят дать больше полномочий органам местного самоуправления, чтобы они могли регулировать размещение нестационарных торговых объектов на частной земле.

17 июля 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому у органов местного самоуправления появится право включать нестационарные торговые объекты (НТО) на частных земельных участках в муниципальную схему размещения, а также исключать их.

Владельцы павильонов, киосков и прочих нестационарных торговых объектов будут должны пройти процедуру включения в муниципальную схему размещения. Такое решение нужно согласовать с органами местного самоуправления.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что сейчас у субъектов РФ недостаточно прав, чтобы регулировать размещение НТО на частной земле. Многие такие объекты не соответствуют требованиям к архитектурному облику строений, а также могут быть «источником социальной напряженности и причиной нарушения миграционного законодательства».

Чтобы включить объект в муниципальную схему, предприниматели смогут подать заявление, приложить нужные документы, эскиз точки и согласие собственника земли.

Если закон примут, он начет действовать с 1 марта 2026 года.