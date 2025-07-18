На Дальнем Востоке создадут МТОР: принят закон-2025

В ДФО появится еще одна международная территория опережающего развития. Теперь там могут быть проекты не только по производству продукции, но и оказанию услуг.

17 июля 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании на Дальнем Востоке еще одной международной территории опережающего развития (МТОР) со спецрежимом для ее резидентов.

Закон предполагает предоставление оптимальных условий для инвесторов, совместно работающих с зарубежными партнерами над проектами производства товаров с высокой добавочной стоимостью, говорится в пояснительной записке.

Законом установлены:

правила создания и функционирования МТОР;

полномочия органов управления территорией;

критерии отбора резидентов и меры защиты их прав;

процедуры госнадзора и муниципального контроля;

специфика соблюдения законов в области охраны интеллектуальных прав;

финансирование строительства необходимой инфраструктуры МТОР.

В закон внесли ряд поправок, предложенных кабмином, рассказал первый зампред комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Логинов.

«Первая — теперь проекты в ТОРах могут быть не только по производству продукции, но и оказанию услуг, перечень которых будет определять Правительство. Вторая — разрешается создавать дополнительный филиал иностранного банка в международных ТОРах и устанавливается стабилизационная оговорка на 15 лет гарантии стабильности правового регулирования в земельной, градостроительной и экологических сферах», — пояснил Логинов.

Также будет применяться законодательство по защите интеллектуальной собственности. Контрольные мероприятия будут согласовываться по отдельному порядку с наблюдательным советом МТОР.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.