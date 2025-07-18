Новак поручил усилить ответственность за нелегальный майнинг

Минэнерго должно проработать механизм перераспределения высвобождаемой мощности при ограничении майнинга. За незаконное присоединение к электросетям усилят ответственность.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэренго разработать механизм перераспределения высвобождаемой электромощности после ограничении майнинга. Подключать будут социально значимых потребителей.

Также он потребовал усилить ответственность за незаконное присоединение к электросетям, хищение электричества и нарушение запрета на ограничение майнинга.

На совещании по вопросу энергоснабжения майнинга Минэнерго рассказало, как регулируется эта сфера. Ведомство выявляет и прекращает майнинг в регионах, где его запретили.

Для перераспределения свободных мощностей предложили ряд изменений в действующее законодательство.