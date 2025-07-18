Использование иностранных коммуникационных сервисов могут ограничить

Президент ждет от кабмина предложения по дополнительным ограничениям для ПО из недружественных стран.

Владимир Путин поручил Правительству разработать предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России ПО, в том числе коммуникационных сервисов, из недружественных государств.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад по вопросу Путин ожидает к 1 сентября 2025 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.