УФНС: получить сертификат КЭП можно через приложение «Моя подпись»
Через мобильное приложение ФНС «Моя подпись» можно получить сертификат УКЭП и сохранить его на телефоне. Это могут сделать ИП и руководители компаний, пишет региональное УФНС в информационном письме.
С помощью мобильной ЭП можно подписывать любые электронные документы в приложении. Идентификация пользователя для ее получения может быть дистанционной – через Единую биометрическую систему или через заграничный биометрический паспорт – или можно подтвердить личность в налоговой.
Сертификат, полученный в мобильном приложении, не влияет на возможность получить его на токене. То есть одновременно может быть несколько сертификатов.
Если приложение удалили или поменяли телефон – придется получить новый сертификат
Услуга предоставляется бесплатно.
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