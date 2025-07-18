УФНС: получить сертификат КЭП можно через приложение «Моя подпись»

Сертификат в приложении не влияет на возможность получить его на токене. Сертификатов может быть несколько.

Через мобильное приложение ФНС «Моя подпись» можно получить сертификат УКЭП и сохранить его на телефоне. Это могут сделать ИП и руководители компаний, пишет региональное УФНС в информационном письме.

С помощью мобильной ЭП можно подписывать любые электронные документы в приложении. Идентификация пользователя для ее получения может быть дистанционной – через Единую биометрическую систему или через заграничный биометрический паспорт – или можно подтвердить личность в налоговой.

Сертификат, полученный в мобильном приложении, не влияет на возможность получить его на токене. То есть одновременно может быть несколько сертификатов.

Если приложение удалили или поменяли телефон – придется получить новый сертификат

Услуга предоставляется бесплатно.