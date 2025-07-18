Кабмин выделит 4 млрд рублей на инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса

Деньги направят на льготные кредиты и банковские гарантии по инвестиционным контрактам. Приоритетными получателями финансирования будут предприятия из 19 моногородов.

Правительство направит около 4 млрд рублей на поддержку предприятий, которые работают в моногородах и особых экономических зонах (ОЭЗ). Выделенные деньги позволят им реализовать инвестиционные проекты.

В моногородах и ОЭЗ запустят программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также предоставят банковские гарантии по контрактам. Это даст предпринимателям гарантированный рынок сбыта. Операторами программ будут Корпорация МСП и МСП Банк, сказано на сайте кабмина.

На финансовую поддержку смогут рассчитывать малые и средние компании, которые не аффилированы с градообразующими предприятиями. Бизнес не должен участвовать в программе Минэкономразвития по льготному кредитованию МСП в приоритетных отраслях.

Предпочтение отдадут предприятиями из 19 моногородов, в частности, Березовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия.