🍔 Минпромторг предлагает добавить в сведения о маркированной продукции КБЖУ, содержание соли и сахара

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

На моем авторском информационном канале появилась новая рубрика, которую я очень давно хотела добавить «Киберпанк в объективе». Раз в неделю будет выходить публикация, не связанная с налогами и финансами (ну или почти не связанная, в конце статьи вы найдете полезный подарок).