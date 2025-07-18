🍔 Минпромторг предлагает добавить в сведения о маркированной продукции КБЖУ, содержание соли и сахара
Минпромторг РФ предлагает указывать больше сведений в карточке маркируемой пищевой продукции, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов НПА.
В карточку товара хотят добавлять такие данные:
пищевая ценность (количество белков, жиров, углеводов, калорийность);
количество соли;
количество пищевых волокон;
количество трансизомеров жирных кислот;
количество добавленного сахара;
количество витаминов и минеральных веществ.
Предполагается, что сначала эту информацию будут вносить добровольно, добавил Минпромторг.
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