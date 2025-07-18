ЦОК ОК МП 17.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Маркировка товаров

🍔 Минпромторг предлагает добавить в сведения о маркированной продукции КБЖУ, содержание соли и сахара

Сведения в карточке маркируемой продукции предлагается расширить.

Минпромторг РФ предлагает указывать больше сведений в карточке маркируемой пищевой продукции, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов НПА.

В карточку товара хотят добавлять такие данные:

  • пищевая ценность (количество белков, жиров, углеводов, калорийность);

  • количество соли;

  • количество пищевых волокон;

  • количество трансизомеров жирных кислот;

  • количество добавленного сахара;

  • количество витаминов и минеральных веществ.

Предполагается, что сначала эту информацию будут вносить добровольно, добавил Минпромторг.

Автор

Ольга Ульянова
Общество

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

На моем авторском информационном канале появилась новая рубрика, которую я очень давно хотела добавить «Киберпанк в объективе». Раз в неделю будет выходить публикация, не связанная с налогами и финансами (ну или почти не связанная, в конце статьи вы найдете полезный подарок).

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?
11

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум