💥 Попробуйте новый Клерк AI — наш ИИ-чат специально для бухгалтеров
Любой бухгалтер сталкивается с ситуациями, когда что-то вылетело из головы: забыли как заполнить новую форму, что там говорилось в последнем письме Минфина по нужному вопросу и какой алгоритм в 1С для отчета… А работа не ждет, коллеги рядом нет, в интернете искать долго, GPT-чат дает ответы, но они не всегда релевантны, потому что это общая программа. Мы нашли решение — взяли и разработали ИИ-чат специально для бухгалтеров.
Клерк AI заточен на частые запросы бухгалтеров, кадровиков, специалистов по финансам, работе с ЭДО и т. д. У него большая база данных, которая точно структурирована под особенности работы бухгалтера.
Вы можете ввести любой запрос: общий, чтобы вспомнить какие-то детали закона или описать вашу конкретную проблему, для которой ИИ найдет ответ.
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Комментарии2
можно было бы для проверки работоспособности открыть доступ для всех.
Хотя бы на какой-то период времени.
Не с целью так сказать бесплатного пользования , а... Ну, в таком режиме количество вопросов было бы больше, вот и просто посмотрели бы на... чудо диковинное - как оно справляется... Знает ли с какой стороны Дебет, а с какой Кредит?
На следующей неделе планируют добавить 3 тестовых вопроса для каждого пользователя, но мне кажется мало