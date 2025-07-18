Утверждены перечни КБК на 2026 год

Новые КБК будут действовать в 2026 году и в плановый период 2027 и 2028 годов.

Минфин приказом от 10.06.2025 № 70н утвердил коды бюджетной классификации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В новых перечнях есть небольшие изменения, например:

в приложения включили направление расходов на федеральный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» (приложение № 11);

уточнили перечень целевых статей расходов. Исключен код 01 4 07 51660 для специальной соцвыплаты отдельным категориям медработников (приложение № 8);

Всего приказ содержит 29 приложений. Коды доходов бюджетов указаны в приложении № 1. Доходы, которые администрируют госорганы и ЦБ, перечислены в приложении № 2 к приказу.