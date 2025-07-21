Через сервис ФНС теперь можно сразу подписать документы в машиночитаемом виде

Раньше подписывать созданные документы нужно было отдельно. Теперь в сервисе можно сразу подписать их мобильной подписью.

В сервисе создания документов в электронной форме в машиночитаемом виде ФНС появился новый функционал: теперь их можно подписать мобильной подписью. Об этом сообщает региональное УФНС.

Раньше через сервис можно было создавать электронные документы формата PDF/A-3 и скачивать их. А подписывать документы нужно было в других программах, причем для этого приходилось покупать лицензию на криптографическое ПО. Теперь в одном сервисе можно создать договор, подписать его мобильной подписью и отправить контрагенту. Использование приложения «Моя подпись» бесплатное, напоминают налоговики.

Сертификат УКЭП, полученный через мобильное приложение, можно загрузить прямо на телефон и подписывать любые юридически значимые документы. Функция доступна для ИП и руководителей компаний.