ЦОК ОК Налоговые проверки-2025 17.07 Мобильный
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Уведомление по ЕНП

При отсутствии выплат или налоговой обязанности уведомление по ЕНС отправлять не нужно

Уведомление отправляют, если заплатить налог нужно раньше срока сдачи соответствующей декларации или расчета.

ЕНС-уведомление представляют, если срок уплаты обязательства наступает раньше срока отправки соответствующей налоговой декларации или расчета. Уведомление не заменяет декларацию, а предварительно информирует налоговую об обязательствах налогоплательщика. Об этом рассказала представитель УФНС по Белгородской области Наталья Авраменко.

Уведомление готовят по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Его можно отправить через ЛК налогоплательщика, по ТКС или на бумаге – если нет обязанности сдавать отчетность в электронном виде.

Уведомления отправляют до 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты. Налоговые агенты по НДФЛ представляют уведомление дважды в месяц: до 25-го числа — за выплаты с 1 по 22 число месяца, и до 3-го числа следующего месяца — за выплаты с 23 по 30/31 число.

Если в отчетном периоде не было выплат или налога к уплате – уведомление представлять не нужно.

Если отправили уведомление с ошибкой, отправляют новое уведомление: с корректными данными либо с суммой «0» по ошибочной записи и с правильными реквизитами.

Подробнее о том, как заполнить ЕНС-уведомление и в каких случаях его нужно направить в налоговую, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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