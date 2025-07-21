За оплату криптовалютой планируют штрафовать до 1 млн рублей

Сейчас закон запрещает платежи в криптовалюте на территории РФ, но за нарушение этого запрета еще нет наказания. Депутаты Госдумы хотят это исправить и установить штрафы.

Осенью 2025 года Госдума рассмотрит законопроект, который установит штрафы за оплату криптовалютой. Ожидается, что они начнут действовать с 2026 года.

Для физлиц размер наказания будет от 100 до 200 тыс. рублей, а для компаний — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Криптовалюту, которую использовали в качестве незаконного средства платежа, изымут. Об этом пишут «Известия».

Сейчас в России запрещено проводить оплату криптовалютой, но приобретать, продавать и держать такие цифровые деньги можно, также разрешено инвестировать в них. С 1 января 2025 года у криптовалюты появился статус имущества. Это значит, что за майнинг и торговые операции с криптой нужно платить налоги.

«Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — сказала советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева.

Несмотря на запрет платежей в криптовалюте на территории РФ, ими все равно пользуются. Например, в сфере видеоигр. Компании стараются проводить расчеты в тех валютах, которые генерируют их игровые проекты.

Также крипту используют для оплаты труда при неофициальном устройстве на работу. Например, такую валюту переводят сотрудникам, которые выполняют задачи удаленно, за пределами РФ. Напрямую с криптой работают редко, в основном она проходит как дополнительная мотивация, а не как основная зарплата.