Кому из пенсионеров прибавят пенсию с 1 августа 2025 года

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам. Также доплата полагается россиянам, которые достигли 80 лет, шахтерам и членам летных экипажей.

Пенсионеры, которые продолжают работать, будут каждый год получать прибавку к выплатам в одну и ту же дату — 1 августа. Такое повышение затрагивает только страховую часть пенсии. Этим оно и отличается от индексации в январе, которая касается и фиксированных, и страховых выплат.

При увеличении страховой пенсии в августе есть ограничение: прибавка не может превысить сумму, эквивалентную трем индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), вне зависимости от заработанных пенсионных баллов. Например, в 2025 году один коэффициент стоит 145 рублей 69 копеек, значит максимальная прибавка составит 437 рублей 7 копеек.

Важно, что фиксированная часть пенсии, которую проиндексировали в январе, будет без изменений.

Право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии будет у тех, кому исполнилось 80 лет. Размер увеличится в два раза.

«Сегодня размер фиксированной выплаты — 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, размер фиксированной выплаты к пенсии у этой категории россиян составит 17 815 рублей», — сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

На повышенные выплаты могут рассчитывать и россияне, которые получили I группу инвалидности. Причем, если такую выплату назначили до достижения 80 лет, то второй раз — после юбилея — пенсию не повысят.

В августе пересматривают надбавки для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленность. Доплата будет индивидуальной, она зависит от заработка и стажа.

Кроме того, доплату к пенсии получат пожилые люди, у которых на попечении есть нетрудоспособные родственники до 18 лет. Это могут быть дети, внуки, братья и сестры. Если они учатся на дневном отделении, то доплата будет до тех пор, пока им не исполнится 23 года.

Размер выплат вырастет на треть от фиксированной части пенсии. Если на попечении находится два человека, то размер удвоят, а если три и более — доплата превысит 100% фиксированной выплаты.