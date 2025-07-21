⚡️ Итоги дня: в Москве желтый уровень погодной опасности, «Яндекс» начал выпускать холодильники, а вместо гудков абоненты ставят песни Кадышевой и Булановой

В первом полугодии 2025 года спрос на кладовые в новостройках Москвы сократился на 18,1% в годовом выражении. Покупатели в условиях роста цен и дорогих кредитов предпочитают вкладываться в квартиры и машино-места.

В России вырос спрос на гормональные противозачаточные средства. С января по май в стране продано почти 9 млн упаковок, что на 7% больше прошлогодних показателей. Рекордсменом оказалась Чеченская Республика, где спрос на противозачаточные таблетки подскочил на 23%.

Huawei догнала Apple по выручке от продажи смарт-часов на российском рынке. Доля каждой компании составила 25% в денежном выражении, а в штуках Huawei заняла второе место после устройств без бренда (37%).

«Яндекс» начал выпускать холодильники Tuvio. Два размера доступных холодильников — 185 см в высоту с объемом 310 л и 195 см с объемом 335 л. Техника есть в белом цвете, а также в «нержавеющей стали» и «темной нержавеющей стали». Цены начинаются от 39 990 рублей.

Россияне меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. За последний месяц число установок их песен выросло в 4 раза.

В комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел. Штрафы хотят повысить с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

В международном аэропорту Сочи задержали 70 рейсов. Это связано со временными ограничениями полетов в столичных и других аэропортах.

В МВД рекомендуют москвичам отказаться от поездок на автомобилях из-за ливней и гроз. В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 21:00 21 июля.

Пользователи Ozon смогут создавать вишлисты и подборки товаров на платформе. Те, с кем пользователь поделился вишлистом, смогут «забронировать» подарок, чтобы они не повторялись с тем, что купит кто-то другой. Также помощью подборок покупатели смогут создавать собственные коллекции товаров на Ozon по интересным темам: например, «Платья на лето» или «Идеи для кухни».