🎒 С 1 августа 2025 начинает действовать ГОСТ на школьные рюкзаки

Ранец для младших классов должен быть не тяжелее 700 грамм, а для старших – 1 кг.

В 1 августа 2025 года вступит в силу ГОСТ на школьные рюкзаки. Они должны быть легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать

Согласно ГОСТ 35096-2024, вес рюкзака для младшеклассников не должен превышать 700 г без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для старшеклассников век ранца должен составлять 1 кг, пишут «РИА Новости».

Школьный ранец должен быть выполнен в контрастных цветах, не из легковоспламеняющихся материалов, на нем должны быть светоотражающие элементы.

ГОСТ вводит нормы по устойчивости рюкзаков к физическому трению. Краски для тканей, из которых делают ранцы, должны соответствовать нормам устойчивости к воздействию пота.

Большинство действующих ГОСТов не обязательны к применению, а служат ориентиром для производителей.