🤱 При рождении ребенка будут давать кредитные каникулы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ о потребительском кредите, согласно которым при рождении ребенка россияне смогут получить кредитные каникулы.

Проектом предусмотрено право заемщика на предоставление льготного периода по ипотеке при рождении или усыновлении детей, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. При этом нужно будет соблюсти требования.

«Нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика. При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления», — уточнил Груздев.

Он добавил, что кредитные каникулы при рождении или усыновлении первого ребенка составят не более шести месяцев. При рождении второго и последующих детей их срок составит до 18 месяцев.