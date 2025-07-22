Регоператоров ТКО будут штрафовать до 250 тысяч за неправильную продажу вторсырья

Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами будут должны продавать вторсырье через электронные площадки, интегрированные с информационной системой УТКО.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства от 07.03.2025 № 293. Изменения приведут к тому, что региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) смогут продать вторсырье только на электронных площадках, которые подключены к ФГИС УТКО.

Это сделано для того, чтобы уйти о серых схем и гарантировать доставку отходов именно на переработку, а не на свалку, пишет «Коммерсант».

С 2024 года ТКО должны продаваться исключительно на организованных торгах или электронных площадках, но в 2025 году это требование дополнили тем, что электронная площадка должны быть интегрирована с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО).

Если не соблюдать правила, то будут штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей для ИП и от 100 до 250 тыс. для компаний.

Во ФГИС УТКО попадает информация о том, сколько отходов проходит сортировку, о весовом контроле мусоровозов и прочих данных. Участники рынка считают, что они не готовы в таким торгам, кроме того, с каждой сделки придется платить 1%.

«Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье — например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.

Также он добавил, что новая система позволит увидеть реальные объемы вторичного сырья. Сейчас сортируется больше 27 млн тонн или 57% бытовых отходов, из них утилизируют 14%.