⚡️ Итоги дня: студенты и школьники потратили 158 млн рублей на микронаушники, Илон Маск открыл свое кафе, а «Яндекс Карты» сделали подсказки на сложных дорожных развязках

ИИ из России впервые получил международный сертификат качества ISO. Этот сертификат показывает, что разработки искусственного интеллекта ведутся этично, данные пользователей не утекают, ведется мониторинг ошибок и аномалий в работе ИИ.

Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавит «Вайлдберриз банк». Среди его задач — определение долгосрочной стратегии финтех-направления, курирование банка маркетплейса, поиск новых ниш бизнеса, развитие банковских продуктов.

Адвокаты собственников компании «Инфамед» рассказали, что выпуску препарата «Мирамистин» на данный момент ничего не угрожает. Сейчас идет спор между владельцами компании, из-за чего работа 164 медицинских представителей заблокирована судом.

В России испытали беспилотник для создания снимков в плохих погодных условиях. Испытания позволили разработчикам перейти к следующему этапу — доработке предсерийного образца. Его выпустят до конца 2025 года.

Школьники и студенты купили микронаушников на 158 млн рублей в период сдачи экзаменов. Средний чек за одну пару составил примерно 3,3 тыс. рублей.

На Кубани почти 220 учителей получат по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ. В этом году учителя региона подготовили 256 стобалльников. Больше всего высший балл набрали по русскому языку — 57 человек, а 5 выпускников стали стобалльниками по профильной математике.

77% пересдавших ЕГЭ школьников улучшили свои баллы. Чаще всего пересдавали обществознание, информатику, русский язык и профильную математику. Всего в 2025 году ЕГЭ пересдавали 135,4 тыс. человек.

Бюджет «Зенита» на сезон вновь станет самым большим среди всех футбольных клубов России. По итогам 2024 года операционные расходы клуба составили почти 21 млрд., а доходы — 25 млрд рублей.

В «Яндекс Картах» появились подсказки на сложных развязках в крупных городах. Теперь в режиме навигации можно не только разглядеть подробную разметку, но и изучить уровни развязок.

Начал продаваться новый «Москвич 8». Он будет стоить от 3 млн рублей, авто разгоняется до 160 км/ч и имеет расход топлива 7,9 литров на 100 км. В России начались продажи кроссовера «Москвич 8».

В Китае менеджер подсыпал психотропы коллеге, чтобы узнать его бизнес-план. После употребления напитков у потерпевшего появились головокружение и спутанность сознания, потребовавшие медицинской помощи.

В китайской провинции Хэбэй открылась специализированная клиника для тех, кто не любит ходить на работу. Пациентам помогают справиться с хронической усталостью, тревожными расстройствами, с депрессией и страхом перед рабочими задачами.