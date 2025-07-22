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⚡️ Итоги дня: студенты и школьники потратили 158 млн рублей на микронаушники, Илон Маск открыл свое кафе, а «Яндекс Карты» сделали подсказки на сложных дорожных развязках

Подготовили обзор главных событий дня — 22 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • ИИ из России впервые получил международный сертификат качества ISO. Этот сертификат показывает, что разработки искусственного интеллекта ведутся этично, данные пользователей не утекают, ведется мониторинг ошибок и аномалий в работе ИИ.

  • Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавит «Вайлдберриз банк». Среди его задач — определение долгосрочной стратегии финтех-направления, курирование банка маркетплейса, поиск новых ниш бизнеса, развитие банковских продуктов.

  • Адвокаты собственников компании «Инфамед» рассказали, что выпуску препарата «Мирамистин» на данный момент ничего не угрожает. Сейчас идет спор между владельцами компании, из-за чего работа 164 медицинских представителей заблокирована судом.

  • В России испытали беспилотник для создания снимков в плохих погодных условиях. Испытания позволили разработчикам перейти к следующему этапу — доработке предсерийного образца. Его выпустят до конца 2025 года.

  • Школьники и студенты купили микронаушников на 158 млн рублей в период сдачи экзаменов. Средний чек за одну пару составил примерно 3,3 тыс. рублей.

  • На Кубани почти 220 учителей получат по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ. В этом году учителя региона подготовили 256 стобалльников. Больше всего высший балл набрали по русскому языку — 57 человек, а 5 выпускников стали стобалльниками по профильной математике.

  • 77% пересдавших ЕГЭ школьников улучшили свои баллы. Чаще всего пересдавали обществознание, информатику, русский язык и профильную математику. Всего в 2025 году ЕГЭ пересдавали 135,4 тыс. человек. 

  • Бюджет «Зенита» на сезон вновь станет самым большим среди всех футбольных клубов России. По итогам 2024 года операционные расходы клуба составили почти 21 млрд., а доходы — 25 млрд рублей.

  • В «Яндекс Картах» появились подсказки на сложных развязках в крупных городах. Теперь в режиме навигации можно не только разглядеть подробную разметку, но и изучить уровни развязок.

  • Начал продаваться новый «Москвич 8». Он будет стоить от 3 млн рублей, авто разгоняется до 160 км/ч и имеет расход топлива 7,9 литров на 100 км.

    В России начались продажи кроссовера «Москвич 8».
    В России начались продажи кроссовера «Москвич 8».

  • В Китае менеджер подсыпал психотропы коллеге, чтобы узнать его бизнес-план. После употребления напитков у потерпевшего появились головокружение и спутанность сознания, потребовавшие медицинской помощи.

  • В китайской провинции Хэбэй открылась специализированная клиника для тех, кто не любит ходить на работу. Пациентам помогают справиться с хронической усталостью, тревожными расстройствами, с депрессией и страхом перед рабочими задачами.

  • Илон Маск открыл в Голливуде закусочную в стиле ретрофутуризма. Еда подается в упаковке, стилизованной под Cybertruck, а человекоподобный робот Optimus стоит на раздаче попкорна.

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