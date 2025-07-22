Большинство начинающих предпринимателей интересуются сферой туризма, образования и блогерством

Чаще всего начинающие предприниматели на платформе МСП.РФ ищут инструкции, как запустить туристический бизнес.

За полтора года пользователи платформы МСП.РФ больше 40 тыс. раз воспользовались сервисом «Старт-гид по сферам бизнеса». Он помогает составить бизнес-план с учетом специфики выбранной сферы.

Чаще всего начинающие предприниматели интересовались, как открыть туристический бизнес (6,5 тыс. заявок). На втором месте — открытие частной школы или детского сада (6 тыс. запросов). На третьем — создание текстового или аудиовизуального контента (4 тыс.). В топ-5 также попали гиды по открытию аптеки (4 тыс.) и предприятия по производству пищевой продукции (3,8 тыс.).

«Популярность таких сфер как открытие кофейни и салона красоты растет опережающими темпами. Данные жизненные ситуации стали доступны на МСП.РФ вначале 2025 года и за полгода число визитов уже составило 3,9 тысяч и 2,9 тысяч соответственно», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис «Старт-гид по сферам бизнеса» дает пользователям четкую инструкцию, как запустить бизнес и избежать подводных камней на старте. Инструкции готовы для 12 наиболее популярных видов деятельности. Можно узнать, как открыть туристический объект, аптеку, салон красоты, кофейню, предприятие по производству пищи или вина, запустить мебельный бизнес, пошив одежды и обуви, а также создание сувенирной продукции.