На покупки в рассрочку установили лимит

ЦБ будет контролировать работу операторов сервиса рассрочки. Покупать в рассрочку без передачи данных в БКИ можно будет на сумму до 50 тыс. рублей.

22 июля Госдума приняла закон о требованиях к операторам сервиса рассрочки и договорам с ними. Контроль за сервисами покупок в рассрочку передали Банку России.

Продавцам и операторам сервиса рассрочки запретили маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные. Размеры штрафов, который операторы и продавцы товаров в рассрочку смогут брать с пользователей, ограничены 20% от суммы долга.

Также установили лимит: если обязательства по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, оператор сервиса будет сообщать об этом в бюро кредитных историй, чтобы банки и МФО могли оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом.

Ограничен и максимальный период беспроцентной рассрочки:

с 1 апреля 2026 года — 6 месяцев;

с 1 апреля 2028 года — 4 месяца.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.