Статус экономически значимых организаций продлили до 2026 года

В Госдуме решили отказаться от норм, которые устанавливают правила обратного выкупа акций иностранными инвесторам.

22 июля 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о продлении действия института экономически значимых организаций (ЭЗО) до 2026 года.

Депутаты исключили из законопроекта нормы о правилах обратного выкупа акций и долей российских компаний иностранными инвесторами, которые ушли с рынка после февраля 2022 года.

После доработки закона в нем сохранились только положения, которые затрагиваю деятельность ЭЗО. Например, «дочки» таких организаций получат аналогичный статус, руководство компании сможет приостановить корпоративные права совладельцев из недружественных стран — иностранных холдинговых компаний (ИХК).

Изменения будут действовать в ситуации, когда формальным совладельцем ОЭЗ и ее «дочки» является ИХК с долей не меньше 25%. Однако для получения статуса ОЭЗ дочерним структурам нужно соответствовать критериям:

компания должна полностью (прямо или косвенно) принадлежать гражданам или резидентам РФ;

иностранному холдингу в материнской ЭЗО должно принадлежать (сейчас или в прошлом) больше 50%.

Действие закона будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 4 сентября 2023 года.