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Инвалидность

👩‍🦽 СФР компенсирует 50% ОСАГО по транспорту для инвалидов

Получить компенсацию может человек с любой группой инвалидности, если машина нужна по медицинским показаниям.

СФР выплачивает людям с инвалидностью 50% страховой премии по договору ОСАГО. Но только по тем авто, которые нужны по медицинским показаниям.

Право на компенсацию есть у людей с любой группой инвалидности. При этом показания к приобретению автомобиля должны быть указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

У кого есть право на компенсациию:

  • страхователь или собственник, допущенный к управлению, с инвалидностью;

  • законный представитель человека или ребенка с инвалидностью.

Компенсацию ОСАГО можно получить раз в год, только на одно ТС по действующему договору ОСАГО.

В полисе должно быть указано не больше трех водителей, включая инвалида или его законного представителя.

Если при заключении договора ОСАГО в нем указали СНИЛС владельца – компенсацию дадут в беззаявительном порядке.

Также можно подать заявление через Госуслуги, в МФЦ или в отделении Соцфонда.

Решение о предоставлении компенсации примут в течение 5 рабочих дней, столько же отводится на перевод денег.

Автор

Алексей Манин
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Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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