⚡️ Итоги дня: депутаты хотят призывать в армию круглый год, хакеры атакуют операторов связи в Крыму, а прокуратура увидела нарушения в запрете электросамокатов

Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти новую работу. 13% соискателей и вовсе приходилось скрывать свой возраст при трудоустройстве.

Прокуратура нашла нарушения в решении о запрете электросамокатов в Благовещенске и внесла представление мэру с требованием рассмотреть выявленные нарушения закона.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить кормить бездомных животных рядом со стройкой, детскими и спортивными площадками, аптеками, образовательными организациями.

«Пятерочка» начала продажу готовой замороженной еды. Речь идет о блюдах, замороженных шоковым методом. По ее словам, он позволяет уничтожить все микробы, сохранив вкус и питательность еды.

Поездки на выходные в популярные города России для туристов за год подорожали в среднем на 13%. Заметнее всего растет стоимость путешествий в Казань, но дороже обходятся визиты в Москву и Санкт-Петербург.

Объем предложения квартир в строящихся ЖК в первой половине 2025 года увеличился на 12% в годовом выражении, до 22 млн кв. м. Тогда как продажи упали на 26%, до 10,4 млн кв. м.

Сбер открыл регистрацию на III Киберспортивный турнир. Впервые мероприятие объединит две популярные дисциплины: Dota 2 и Counter Strike 2. Победители получат мощную игровую технику и путевку на Открытые киберспортивные игры Сбера Федерации компьютерного спорта России.

«Винлаб» намерен возобновить работу магазинов после кибератаки в течение недели.

На операторов связи в Крыму злоумышленники совершили массированную DDoS-атаку. Некоторые сервисы могут быть периодически недоступны.

Хакеры атаковали хостинг-провайдера ESTT, который работает с сервером автоматизации работы ресторанов iiko, приложениями Cofix и «Суши мастер», а также с «Много лосося» и «Вкусно — и точка».

Telegram запустил свой встроенный криптовалютный кошелек для пользователей из США. Он позволяет пользователям отправлять, получать и хранить криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и Toncoin.

В Госдуме хотят ввести 365-дневный призыв в армию. Однако отправка для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год. Первый период: с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря. С таким предложением выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Только 2% родителей удается полностью оградить школьников от регулярного использования гаджетов. Закрыть доступ к технике детям до шести лет получается примерно у 20% взрослых.

Microsoft объявила о партнерстве с французским правительством с целью создания цифровой копии Собора Парижской Богоматери, чтобы сохранить каждую архитектурную деталь этого 862-летнего памятника.