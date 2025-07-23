Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: депутаты хотят призывать в армию круглый год, хакеры атакуют операторов связи в Крыму, а прокуратура увидела нарушения в запрете электросамокатов

Подготовили обзор главных событий дня — 23 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти новую работу. 13% соискателей и вовсе приходилось скрывать свой возраст при трудоустройстве.

  • Прокуратура нашла нарушения в решении о запрете электросамокатов в Благовещенске и внесла представление мэру с требованием рассмотреть выявленные нарушения закона.

  • В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить кормить бездомных животных рядом со стройкой, детскими и спортивными площадками, аптеками, образовательными организациями.

  • «Пятерочка» начала продажу готовой замороженной еды. Речь идет о блюдах, замороженных шоковым методом. По ее словам, он позволяет уничтожить все микробы, сохранив вкус и питательность еды.

  • Поездки на выходные в популярные города России для туристов за год подорожали в среднем на 13%. Заметнее всего растет стоимость путешествий в Казань, но дороже обходятся визиты в Москву и Санкт-Петербург.

  • Объем предложения квартир в строящихся ЖК в первой половине 2025 года увеличился на 12% в годовом выражении, до 22 млн кв. м. Тогда как продажи упали на 26%, до 10,4 млн кв. м.

  • Сбер открыл регистрацию на III Киберспортивный турнир. Впервые мероприятие объединит две популярные дисциплины: Dota 2 и Counter Strike 2. Победители получат мощную игровую технику и путевку на Открытые киберспортивные игры Сбера Федерации компьютерного спорта России.

  • «Винлаб» намерен возобновить работу магазинов после кибератаки в течение недели.

  • На операторов связи в Крыму злоумышленники совершили массированную DDoS-атаку. Некоторые сервисы могут быть периодически недоступны.

  • Хакеры атаковали хостинг-провайдера ESTT, который работает с сервером автоматизации работы ресторанов iiko, приложениями Cofix и «Суши мастер», а также с «Много лосося» и «Вкусно — и точка».

  • Telegram запустил свой встроенный криптовалютный кошелек для пользователей из США. Он позволяет пользователям отправлять, получать и хранить криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и Toncoin.

  • В Госдуме хотят ввести 365-дневный призыв в армию. Однако отправка для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год. Первый период: с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря. С таким предложением выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

  • Только 2% родителей удается полностью оградить школьников от регулярного использования гаджетов. Закрыть доступ к технике детям до шести лет получается примерно у 20% взрослых.

  • Microsoft объявила о партнерстве с французским правительством с целью создания цифровой копии Собора Парижской Богоматери, чтобы сохранить каждую архитектурную деталь этого 862-летнего памятника.

  • Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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