О продлении полномочий директора не нужно сообщать в налоговую

В ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий руководителя юрлица, если данные о нем есть в реестре.

В чате ФНС пояснили, что, если полномочия директора ООО продлили, – заявление о внесении изменений в регистрирующий орган подавать не нужно.

«Вопросы, касающиеся принятия решений органами управления юридического лица, а также вопросы, связанные с совершением нотариальных действий, не регулируются законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ и вне компетенции ФНС», — отметили налоговики.

В ЕГРЮЛ не нужно вносить сведения о продлении полномочий (переизбрании, переназначении на новый срок) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица, данные о котором уже есть в ЕГРЮЛ.