Виселица для бухгалтеров: повесь всех — и получи Клерк.Премиум!
На Клерке появилась игра «Виселица для бухгалтеров» — классика жанра, но с особенностью: слова в ней не про зайчиков и мячики, а про УСН, КУДиР, ЕНП и прочие бухгалтерские радости.
Кажется, что знаешь всё? А попробуй угадать слово «амортизация», когда осталось две попытки, а виселица уже подозрительно смотрит в твою сторону.
🎁 Победителю недели — Клерк.Премиум на месяц:
— 10 консультаций с экспертами
— ИИ-помощник, который не ошибётся в ПБУ
— доступ ко всем курсам и вебинарам
Играй, учись и побеждай:
https://www.klerk.ru/tool/hangman/
📸 Чтобы зафиксировать результат, просто скинь скриншот в комментарии под игрой.
🏁 Итоги подведем 1 августа.
В «Виселице» на Клерке бухгалтеры висят не за косяки в отчётности, а за то, что забыли, что такое КУДиР.
Комментарии9
заголовок канеш... клерк опомоился вконец
Ой да ладно. Это я пошутил. Прям пошло?
ну че т так се) у тинька б скопировали)) типа 5 букв
Не меньше пяти букв? Не понял, Владислав
@Борис Мальцев, ну с повешением какой-то так се прикол) ну у тинька игра пять букв есть
Типа такого че нть.
Опять перлы отдела продаж на почте)))
@Борис Мальцев, но я поиграл))
@Борис Мальцев, а может типа понижение в должности за неправильную букву)))