Виселица для бухгалтеров: повесь всех — и получи Клерк.Премиум!

Каждый бухгалтер должен знать свои ПБУ — особенно когда от этого зависит его виртуальная жизнь. В нашей новой игре «Виселица» ты не просто угадываешь термины, а борешься за главный приз — подписку Клерк.Премиум с консультациями и ИИ-помощником. Только один победитель на неделю — и это может быть ты!

На Клерке появилась игра «Виселица для бухгалтеров» — классика жанра, но с особенностью: слова в ней не про зайчиков и мячики, а про УСН, КУДиР, ЕНП и прочие бухгалтерские радости.

Кажется, что знаешь всё? А попробуй угадать слово «амортизация», когда осталось две попытки, а виселица уже подозрительно смотрит в твою сторону.

🎁 Победителю недели — Клерк.Премиум на месяц:

— 10 консультаций с экспертами

— ИИ-помощник, который не ошибётся в ПБУ

— доступ ко всем курсам и вебинарам

Играй, учись и побеждай:

https://www.klerk.ru/tool/hangman/

📸 Чтобы зафиксировать результат, просто скинь скриншот в комментарии под игрой.

🏁 Итоги подведем 1 августа.