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Бухгалтеры

Виселица для бухгалтеров: повесь всех — и получи Клерк.Премиум!

Каждый бухгалтер должен знать свои ПБУ — особенно когда от этого зависит его виртуальная жизнь. В нашей новой игре «Виселица» ты не просто угадываешь термины, а борешься за главный приз — подписку Клерк.Премиум с консультациями и ИИ-помощником. Только один победитель на неделю — и это может быть ты!

На Клерке появилась игра «Виселица для бухгалтеров» — классика жанра, но с особенностью: слова в ней не про зайчиков и мячики, а про УСН, КУДиР, ЕНП и прочие бухгалтерские радости.

Кажется, что знаешь всё? А попробуй угадать слово «амортизация», когда осталось две попытки, а виселица уже подозрительно смотрит в твою сторону.

🎁 Победителю недели — Клерк.Премиум на месяц:
— 10 консультаций с экспертами
— ИИ-помощник, который не ошибётся в ПБУ
— доступ ко всем курсам и вебинарам

Играй, учись и побеждай:
https://www.klerk.ru/tool/hangman/

📸 Чтобы зафиксировать результат, просто скинь скриншот в комментарии под игрой.
🏁 Итоги подведем 1 августа.

В «Виселице» на Клерке бухгалтеры висят не за косяки в отчётности, а за то, что забыли, что такое КУДиР.

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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