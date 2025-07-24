Резиденты МТОР будут получать налоговые льготы с 2026 года

У компаний-участников международных территорий опережающего развития будут снижены ставки по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный закон, по которому резиденты международной территории опережающего развития (МТОР) будут получать налоговые льготы.

Закон на 10 лет установит федеральную часть ставки налога на прибыль в размере 0%. Это будет действовать доля новых компаний, которые стали участниками МТОР.

У региональных властей будет право снижать ставку до 0% на срок до 10 лет на свою часть ставки налога на прибыль.

Также участники МТОР смогут применять пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. Но для этого объем инвестиций должен быть не менее 500 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.