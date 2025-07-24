МФО получили право выдавать ипотеку. Но только учрежденные субъектами РФ и по госпрограммам

Путин подписал закон-2025 о праве микрокредитных компаний, 100% акций которых принадлежит субъектам РФ, давать ипотечные займы.

Микрокредитные организации, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, смогут давать россиянам займы. Такой закон от 23.07.2025 № 256-ФЗ подписал президент Путин.

В 2024 году уполномоченным организациям из перечня ДОМ. РФ запретили выдавать ипотеку из-за многочисленных недобросовестных практик.

Но субъекты РФ считают, что исключение уполномоченных организаций ухудшит положение заемщиков, так как выдавать займы не смогут и добросовестные компании, 100% акций (долей) которых принадлежит субъекту РФ.

Теперь МФО смогут давать займы физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой посредством микрокредитных компаний.

Давать ипотеку смогут микрокредитные компании, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ, только при реализации госпрограмм субъекта РФ. Регион может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании.

Требования к деятельности таких микрокредитных компаний установит Центробанк. Регулятор составит перечень таких МФО и будет размещать сведения о них на официальном сайте ЦБ.