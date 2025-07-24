Впервые с начала 2025 года Росстат зафиксировал дефляцию

За неделю с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен составил 99,95%. Цены снизились на свеклу, капусту, картофель и другие овощи.

С 15 по 21 июля 2025 года дефляция составила 0,05%, тогда как на прошлой неделе уровень инфляции был 0,02%.

Индекс потребительских цен за неделю составил 99,95%, с начала месяца — 100,76%, а с начала года — 104,56%. Об этом сказано в материалах Росстата «Об оценке индекса потребительских цен».

Заметнее всего за неделю подешевела свекла (-9,2%), капуста (-8,3%), картофель (-7,4%). Также цены снизились на огурцы (-6,8%), морковь (-4,7%), лук (-3,1%) и на помидоры (2,3%).

В категории непродовольственных товаров выросла стоимость сухих кормов для животных (+0,4%), зубных щеток (+0,3%), средств личной гигиены (+ 0,2%). На 0,2% снизились цены на детские подгузники и пеленки, а также на 0,1% — на зубные пасты.