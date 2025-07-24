ЦОК ПРЕМ 23.07 Мобильный
Перевозка

🚛 Иностранные перевозчики не смогут пересечь границу, если не оплачен ущерб дорогам: закон-2025

Грузоперевозчики из других стран до выезда из России должны будут возместить вред дорогам.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 242-ФЗ, который, в частности, запрещает иностранным перевозчикам покидать Россию до возмещения ущерба дорогам.

По новым нормам, с 1 сентября 2026 года иностранные перевозчики, совершающие перевозки на тяжеловесах и грузовиках, не смогут пересечь границу РФ до тех пор, пока не возместят вред, нанесенный дорогам федерального значения, или не оплатят задолженность по использованию платных дорог или участков

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Комментарии

2
  • Marina2022

    Везут нам, т.к. надо нам, а ущерб будут платить? Они просто включать в стоимость, а потом эта цена плавно уйдет в стоимость товара. Какая у нас там инфляция?

  • Блудный сын

    А ссылку точно ту приложили, или так - что попало то и приложено?

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