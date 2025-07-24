🚛 Иностранные перевозчики не смогут пересечь границу, если не оплачен ущерб дорогам: закон-2025
Грузоперевозчики из других стран до выезда из России должны будут возместить вред дорогам.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 242-ФЗ, который, в частности, запрещает иностранным перевозчикам покидать Россию до возмещения ущерба дорогам.
По новым нормам, с 1 сентября 2026 года иностранные перевозчики, совершающие перевозки на тяжеловесах и грузовиках, не смогут пересечь границу РФ до тех пор, пока не возместят вред, нанесенный дорогам федерального значения, или не оплатят задолженность по использованию платных дорог или участков.
Комментарии2
Везут нам, т.к. надо нам, а ущерб будут платить? Они просто включать в стоимость, а потом эта цена плавно уйдет в стоимость товара. Какая у нас там инфляция?
А ссылку точно ту приложили, или так - что попало то и приложено?