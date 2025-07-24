🚛 Иностранные перевозчики не смогут пересечь границу, если не оплачен ущерб дорогам: закон-2025

Грузоперевозчики из других стран до выезда из России должны будут возместить вред дорогам.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 242-ФЗ, который, в частности, запрещает иностранным перевозчикам покидать Россию до возмещения ущерба дорогам.

По новым нормам, с 1 сентября 2026 года иностранные перевозчики, совершающие перевозки на тяжеловесах и грузовиках, не смогут пересечь границу РФ до тех пор, пока не возместят вред, нанесенный дорогам федерального значения, или не оплатят задолженность по использованию платных дорог или участков.