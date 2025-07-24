Туристический налог рассчитывают при полном расчете с покупателем

Сумму турналога определяют в том налоговом периоде, когда провели полный расчет, по действующей на этот момент налоговой ставке. Когда фактически оказали услугу – не важно.

Налоговики разъяснили порядок расчет туристического налога.

«Сумма туристического налога рассчитывается в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию, исходя из налоговой ставки, действующей в этот налоговый период, вне зависимости от даты фактического получения услуги в средстве размещения или даты частичной оплаты такой услуги», — ответил представитель службы в чате ФНС.

Ведомство ссылается на письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773, где ведомство дает такие разъяснения.

То есть, если гостиница работает с авансами, аванс приняли в мае, бронь была в июле, и окончательный расчет был по выезду гостя в июле – рассчитывать турналог нужно в июле.

Для брони с постоплатой туристический налог тоже рассчитывают на период, когда провели полный расчет.

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