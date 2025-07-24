Туристический налог рассчитывают при полном расчете с покупателем
Налоговики разъяснили порядок расчет туристического налога.
«Сумма туристического налога рассчитывается в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию, исходя из налоговой ставки, действующей в этот налоговый период, вне зависимости от даты фактического получения услуги в средстве размещения или даты частичной оплаты такой услуги», — ответил представитель службы в чате ФНС.
Ведомство ссылается на письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773, где ведомство дает такие разъяснения.
То есть, если гостиница работает с авансами, аванс приняли в мае, бронь была в июле, и окончательный расчет был по выезду гостя в июле – рассчитывать турналог нужно в июле.
Для брони с постоплатой туристический налог тоже рассчитывают на период, когда провели полный расчет.
Научим определять налоговую базу и рассчитывать налоги на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы узнаете, как вести учет доходов и расходов, составлять отчетность о субсидиях и материальной поддержке, работать с кадрами и управленкой. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию